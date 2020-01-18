Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары

Тамара Астапенкова
07:31 18.01.2020
По мнению депутатов, осужденные, ставшие «популярными» из-за своих преступлений, не имеют права получать из этого материальную выгоду.
В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары
© Фото: Aleksey Ivanov TV Zvezda Globallookpress

В Госдуме выступили с предложением лишать гонораров известных преступников, которые публикуют свои мемуары.  Поводом для инициативы послужила информация о том, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, хочет написать мемуары-исповедь, чтобы заработать деньги на продаже книги, сообщает RT.

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генеральную прокуратуру России соответствующее письмо. По его мнению, осужденные, ставшие «популярными» из-за своих преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс,  не имеют права получать из этого материальную выгоду.

«К апрелю мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учетом замечаний Генпрокуратуры», - рассказал Сухарев.

Гонорары, которые будут выплачиваться за мемуары, депутат предлагает направлять пострадавшим от совершенных этими осужденными преступлений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.01.2020, 22:37
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Дата18.01.2020, 07:06
«Аллигатор» и «Терминатор» в небе над Хабаровском: кадры учений глазами пилотов
Дата17.01.2020, 14:48
Решение WADA не повлияет на подготовку к Евро-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата17.01.2020, 18:31
Полвека «Фехтовальщика»: бомбардировщик Су-24 отмечает юбилей
Дата17.01.2020, 22:37
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:21 В стране и мире
Ученые определили причину вымирания динозавров
08:13 В стране и мире
Новая стратегия безопасности Украины нацелена на снижение напряженности с Россией
07:31 В стране и мире
В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары
07:06 Армия
Видео
«Аллигатор» и «Терминатор» в небе над Хабаровском: кадры учений глазами пилотов
06:58 В стране и мире
Туман над столицей: в Москве объявлен желтый уровень опасности
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
В Google Play выявлены приложения, разряжающие смартфоны
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Заклеивали рты скотчем: СК РФ проверит информацию о насилии над детьми в Батайске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.