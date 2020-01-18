В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары

В Госдуме выступили с предложением лишать гонораров известных преступников, которые публикуют свои мемуары. Поводом для инициативы послужила информация о том, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, хочет написать мемуары-исповедь, чтобы заработать деньги на продаже книги, сообщает RT.

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генеральную прокуратуру России соответствующее письмо. По его мнению, осужденные, ставшие «популярными» из-за своих преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс, не имеют права получать из этого материальную выгоду.

«К апрелю мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учетом замечаний Генпрокуратуры», - рассказал Сухарев.

Гонорары, которые будут выплачиваться за мемуары, депутат предлагает направлять пострадавшим от совершенных этими осужденными преступлений.