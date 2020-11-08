Удовольствие ниже среднего: исследование показало отношение россиян к 2020 году

Текущий год стал плохим для более чем 60% жителей России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сервис по поиску работы.

В исследовании говорится, что чуть более 20% считают - 2020 год ничем не отличается от предыдущих. Итоги этого года от шести до десяти баллов оценили 18% опрошенных

«При этом только 3% из них отметили, что текущий год для них стал лучшим в жизни», - говорится в опросе.

Россияне (30%) отвечали, что самое сложное для них в 2020 году - это потеря работы или сокращение. Столько же сочли худшим снижение дохода. Состояние здоровья волновало 13%. Чуть менее 10% были недовольны запретом на выезд из страны.

При этом ускорить окончание 2020 года не хотели бы более половины жителей РФ. С нетерпением ждут окончания сложного периода 45% респондентов, 27% из них хотели бы, чтобы 2020 год закончился прямо сейчас.