Врачи назвали пять продуктов, облегчающих похмелье

Существуют продукты, которые помогут человеку прийти в нормальное состояние и избавиться от похмелья после бурной вечеринки. Об этом рассказали сайту «Комсомольская правда» врач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин.

По их мнению, чтобы с утра облегчить свое состоянии, то лучше всего приготовить завтрак на основе яиц. Яйца – это источник особой аминокислоты L-цистеин, которая необходима печени для расщепления токсина, накапливающегося в организме при употреблении алкоголя.

По словам экспертов, плохое самочувствие связано с тем, что алкоголь приводит к обезвоживанию организма и дисбалансу электролитов. Именно поэтому после употребления алкоголя у человека может болеть голова, у него наблюдаются головокружение, дрожь, мышечные спазмы. Восстановить баланс электролитов поможет кокосовая вода, в которой содержится много калия.

Вывести алкоголь из организма можно с помощью сладкой газировки с лимоном или лаймом. Снять тошноту поможет цитрусовый сок. Справиться с тошнотой и рвотой можно с помощью имбиря, который следует добавить в воду. Бананы хорошо есть при расстройстве желудка. И обязательно нужно пить большое количество воды, чтобы восполнить потери жидкости, уточнили эксперты.

Ранее ученые объяснили почему алкоголь способен «обжигать» горло. По их мнению, это связано с чувствительностью ванилоидных рецепторов TRPV1, основная функция которых - защита от ожогов.