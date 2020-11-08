В МВД предложили лишать водителей машины за повторное вождение в нетрезвом виде

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что его ведомство предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Речь идет о более суровом наказании при повторной езде в пьяном виде.

Как отметил министр, МВД предлагает конфисковать автомобиль нарушителя, если тот позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде во второй раз.

«Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде… Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем», - заявил Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1».

Текущее законодательство не предусматривает конфискации автомобиля в случае повторного нетрезвого вождения. За это правонарушение автомобилист может заплатить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, а также получить наказание в виде 480 часов общественных работ, либо лишение свободы до двух лет и прав - до трех лет.