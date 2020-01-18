Туман над столицей: в Москве объявлен желтый уровень опасности

В Москве и Подмосковье Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности из-за тумана. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. Предупреждение сохранится до воскресенья, 19 января.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее синоптики сообщили, что Европейскую часть страны с приходом выходных ожидает теплая погода, которая обычно наступает ориентировочно в марте. Такое потепление связано с приходом антициклона. Ожидается, что в Москве воздух прогреется до 3 градусов тепла, в Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Волгограде - от 2 градусов со знаком «минус» до 2 градусов выше ноля.