«Настоящий человек, который видел все»: глава контрразведки вспомнил о подвигах разведчика Устинова

В Москве прошли похороны ветерана военной контрразведки Ивана Лаврентьевича Устинова. Его не стало на 101-м году жизни.

Устинов был начальником 3-го Управления КГБ. В органах госбезопасности начал служить в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны служил в Особом отделе НКВД-ГУКР «Смерш» НКО СССР на Западном, 1-ом, 2-ом Прибалтийском и 3-ем Белорусском фронтах.

В числе присутствующих на церемонии прощания был глава Департамента военной контрразведки ФСБ РФ, генерал-полковник Николай Юрьев. Он выразил свои соболезнования в связи с утратой такого уникального человека.

«Он - кавалер семи боевых орденов, настоящий чекист, настоящий военный контрразведчик, настоящий человек. Он много раз участвовал в боевых действиях, поднимал в атаку, награжден за это. Это человек, который видел кровь, боль, он видел все», - вспомнил Юрьев о заслугах Устинова.

Иван Лаврентьевич награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Почета, многочисленными иностранными орденами и медалями. Был активным участником обороны Москвы.