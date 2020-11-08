Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала правильные действия при чихе человека поблизости

Если в общественном транспорте или публичном месте на человека кто-то кашлянул или чихнул, то ему необходимо обработать перчатки антисептиком, а потом поменять их и маску. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Она уточнила, что желательно при смене маски умыть лицо и промыть нос. Эксперт также обратила внимания, что маску и перчатки нужно снимать правильно, не прикасаясь к наружной стороне.

«В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом - не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки», - пояснила РИА Новости Плоскирева.

Она уточнила, что маска и перчатки значительно снижают риск инфицирования. Плоскирева отметила, что правильное питание, занятие спортом и отказ от вредных привычек помогут оставаться человеку здоровым. По ее словам, препаратов с доказанной эффективностью именно для профилактики COVID-19 в настоящий момент нет.

Ранее стало известно, что люди низкого роста имеют повышенный риск инфицирования коронавирусом. Это связано с тем, что при кашле или чихании капли с частицами вируса зависают в воздухе и медленно падают на землю.