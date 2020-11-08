Политолог объяснила различия Байдена и Трампа в вопросах отношений с РФ

Возможное избрание Джо Байдена на пост президента означает сохранение проблем, которые накопились в отношениях США и РФ. Однако оно может также означать и определенные плюсы, например, возможность возобновить переговоры по сделкам, от которых отказывался Дональд Трамп. Об этом в беседе со «Звездой» заявила советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

«Что Трамп, что Байден, оба для России означают сохранение проблем, которые накопились у нас в отношениях с Соединенными Штатами. Но победа Байдена, бесспорно, внесет в эти отношения свои нюансы. И не факт, что это будет лучше или хуже. Однозначно здесь судить абсолютно нельзя. По некоторым проблемам победа Байдена будет означать возможность договариваться там, где с Трампом это не удавалось. По другим проблемам, наоборот, будет немного тяжелее. Например, Байден, в отличие от Трампа, очень увлекается темой прав человека. Эту тему демократы всегда педалировали и будут педалировать в отношениях с любыми странами. Они будут лезть во внутренние дела многих арабских стран, азиатских стран… возможно, начнут приставать и к России тоже. И здесь может возникнуть дополнительное напряжение»», - отметила эксперт.

Однако новый человек на посту президента может означать возможность вернуться к обсуждению сделок, которые имеют значение для России, сказала Супонина. В качестве примера она привела сделку с Ираном вокруг его ядерной программы.

«С другой стороны, Трамп напрочь игнорировал сделку с Тегераном вокруг его ядерной программы. А демократы намекают, что здесь можно договариваться. А ведь Россия в свое время и наш министр иностранных дел Сергей Лавров очень многое сделали для того, чтобы сделка по ядерной программе имела успех. Трамп, как известно из этой сделки вышел. А вот Байден может вернуться к ее обсуждению, а значит, будет обращаться к Москве с тем, чтобы сотрудничество в этой области продолжить», - рассказала эксперт.

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Официально победитель не назван до сих пор, однако соперник действующего главы государства Дональда Трампа Джо Байден в субботу объявил о своем избрании на высший государственный пост после того, как о перевесе голосов в его пользу рассказал ряд СМИ. С его позицией категорически не согласен Трамп, который настаивает на своей победе и обещает отстаивать ее в суде.