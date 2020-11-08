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Байден озвучил приоритеты своей политики на посту президента

Иван Линдеманн
06:28 08.11.2020
Официально победитель не назван до сих пор, однако Джо Байден в субботу объявил о своем избрании на высший государственный пост после того, как о перевесе голосов в его пользу рассказал ряд СМИ.
Байден озвучил приоритеты своей политики на посту президента
© Фото: Joel Marklund globallookpress

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил перед своими сторонниками после того, как СМИ объявили его избранным главой государства. В своем выступлении в Делавере политик озвучил главные приоритеты своего возможного будущего правления.

По словам Байдена, в первую очередь на посту он намерен сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса. Также кандидат заявил, что посвятит силы решению проблем экономики и климата, а также противостоянию расизму.

«Американцы призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени. Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата», - цитирует РИА Новости выступление Байдена.

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Официально победитель не назван до сих пор, однако соперник действующего главы государства Дональда Трампа Джо Байден в субботу объявил о своем избрании на высший государственный пост после того, как о перевесе голосов в его пользу рассказал ряд СМИ. С его позицией категорически не согласен Трамп, который настаивает на своей победе и обещает отстаивать ее в суде.

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