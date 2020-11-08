Ученые объяснили, почему алкоголь «обжигает» горло

Группа итальянских ученых смогла объяснить, почему при употреблении крепких алкогольных напитков появляется чувство жжения в горле. Согласно их версии, это связано с чувствительностью ванилоидных рецепторов TRPV1, основная функция которых - защита от ожогов.

Исследователи объяснили, что ванилоидные рецепторы TRPV1 запускают стремительную болевую реакцию при локальном повышении температуры до плюс 42 – 43 градусов. Именно поэтому человек ощущает жжение от перца чили или васаби: белок TRPV1 связывается с капсаицином из перца или аллилизотиоцианатом из васаби, пишет журнал «Популярная механика».

Руководитель группы ученых Марчелло Тревизани утверждает, что механизм действия алкоголя немного другой. Спиртное стремительно снижает «порог срабатывания» TRPV1 до плюс 34 градусов. В результате температура собственного тела заставляет «сигнализировать» об опасности. Такой принцип действия возникает и при обрабатывании ранки спиртосодержащим раствором.

Ранее вирусолог сообщила, что такой популярный народный метод снижение температуры, как растирание тела спиртом, может быть опасен при лечения коронавируса. Также врач категорически запретила распылять вокруг себя спиртосодержащие жидкости, поскольку вирус это не уничтожит, но может повредить роговицу глаз.