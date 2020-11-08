Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые объяснили, почему алкоголь «обжигает» горло

Тамара Астапенкова
06:18 08.11.2020
Ванилоидные рецепторы TRPV1 запускают стремительную болевую реакцию при локальном повышении температуры.
Ученые объяснили, почему алкоголь «обжигает» горло
© Фото: pixabay

Группа итальянских ученых смогла объяснить, почему при употреблении крепких алкогольных напитков появляется чувство жжения в горле. Согласно их версии, это связано с чувствительностью ванилоидных рецепторов TRPV1, основная функция которых - защита от ожогов.

Исследователи объяснили, что ванилоидные рецепторы TRPV1 запускают стремительную болевую реакцию при локальном повышении температуры до плюс 42 – 43 градусов. Именно поэтому человек ощущает жжение от перца чили или васаби: белок TRPV1 связывается с капсаицином из перца или аллилизотиоцианатом из васаби, пишет журнал «Популярная механика».

Руководитель группы ученых Марчелло Тревизани утверждает, что механизм действия алкоголя немного другой. Спиртное стремительно снижает «порог срабатывания» TRPV1  до плюс 34 градусов. В результате температура собственного тела заставляет «сигнализировать» об опасности. Такой принцип действия возникает и при обрабатывании ранки спиртосодержащим раствором.

Ранее вирусолог сообщила, что такой популярный народный метод снижение температуры, как растирание тела спиртом, может быть опасен при лечения коронавируса. Также врач категорически запретила распылять вокруг себя спиртосодержащие жидкости, поскольку вирус это не уничтожит, но может повредить роговицу глаз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:47 В стране и мире
Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала правильные действия при чихе человека поблизости
23:47 В стране и мире
Новость о победе Байдена на выборах застала Трампа на поле для гольфа
06:40 В стране и мире
Видео
Политолог объяснила различия Байдена и Трампа в вопросах отношений с РФ
05:07 В стране и мире
«Политические оппоненты - не враги»: Байден обратился к сторонникам Трампа
01:05 Спорт
Сборная России завоевала четыре золотых медали в третий день чемпионата мира по самбо
Популярное
Популярное
Багровые реки: названа причина покраснения водоема в Кемерове
Видео
Джонни Деппа попросили уйти из «Фантастических тварей»
Эксперт объяснил, для чего мошенники звонят и сбрасывают трубку
Видео
«Ты всегда в моем сердце»: Алла Пугачева о Михаиле Жванецком
Названо одно из самых распространенных слов в русском языке
Астрономы обнаружили фрагмент Луны на орбите Марса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.