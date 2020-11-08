«Политические оппоненты - не враги»: Байден обратился к сторонникам Трампа

Участник президентской гонки в США, кандидат от демократов Джо Байден, который в субботу объявил себя новым главой государства, обратился к сторонникам действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Политик, в частности, призвал «дать друг другу шанс» и напомнил, что политические оппоненты не являются врагами.

«Мы все американцы», - подчеркнул Байден в своем обращении к нации, трансляция которого велась в его Twitter.

Также Джо Байден пообещал быть лидером нации, который объединит государство.

«Я обещаю быть президентом, который не разделяет, а объединяет. Мы не рассматриваем Штаты как "голубые" (демократические - прим. ред.) или "красные" (республиканские - прим. ред.), мы рассматриваем единые Соединенные Штаты», - объяснил демократ.

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Официально победитель не назван до сих пор, однако соперник действующего главы государства Дональда Трампа Джо Байден в субботу объявил о своем избрании на высший государственный пост. С его позицией категорически не согласен Трамп, который настаивает на своей победе и обещает отстаивать ее в суде.

О триумфе Байдена также сообщили некоторые американские СМИ. Это вызвало негативную реакцию сторонников Трампа, которые сразу вышли на протестные акции в ряде штатов. Активисты напоминают, что выборы еще официально не закончены и выражают уверенность, что победу в итоге одержит действующий глава государства.

В победе Байдена, кстати, уверены не только он и американские журналисты. Так, к настоящему моменту с избранием на должность президента США демократа поздравили многие мировые лидеры.