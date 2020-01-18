Весна в разгаре января: синоптики пообещали в Москве мартовскую погоду

Синоптики предсказали россиянам весну в разгар зимы. Европейскую часть страны с приходом выходных ожидает теплая погода, которая обычно наступает ориентировочно в марте.

Виной всему стал антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе. Температура в столице России достигнет трех градусов тепла, в Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Волгограде ожидается от двух градусов со знаком «минус» до двух градусов выше ноля. Об этом сообщают синоптики центра «Фобос».

Ранее в Росгидромете предупредили россиян о грядущих климатических катастрофах. По мнению ученых, в них виноваты люди и их хозяйственная деятельность. С учетом инертности климатической системы планеты, возникает необходимость работать над вопросами адаптации цивилизации к погодным аномалиям.