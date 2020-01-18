СМИ: Трамп встретится с президентом Ирака в Давосе

Президент США Дональд Трамп может провести переговоры со своим иракским коллегой Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января. Об этом со ссылкой на источники в администрации главы Белого дома сообщил телеканал CBS.

По неподтвержденной информации, в настоящее время идет подготовка встречи, обсуждаются детали повестки. По данным телеканала, в администрации американского президента на возможные переговоры смотрят оптимистично.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.

В прошлом году Дональд Трамп на ВЭФ не поехал. Причиной этому стал бюджетный кризис в США.

Напомним, что после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани иракский парламент проголосовал за вывод из страны американских военных.

В пятницу, 17 января, официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США намерены оставить свои войска в Ираке. Он заявил, что это «идет на благо иракскому народу».