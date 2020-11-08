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Эксперт оценил развитие отношений США и РФ в случае избрания Байдена

Ян Брацкий
05:38 08.11.2020
По мнению эксперта, риторика официального Вашингтона в адрес Москвы существенно ужесточится, а градус взаимного недоверия повысится.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Adam SchultzBiden for President globallookpress

Администрация демократа Джо Байдена, в случае его официального назначения на должность президента США, не изменит отношений с Россией. В этом уверен заместитель директора и научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Общий накал ужесточится, а политическая атмосфера между двумя странами ухудшится. Но при этом, с администрацией Байдена будет легче добиваться конкретного прогресса по отдельным направлениям. Особенно в том, что касается безопасности и стратегической стабильности», - рассказал Суслов в беседе со «Звездой».

В случае реального прихода Джо Байдена к власти в Белом доме Россия, по мнению эксперта, превратится из геополитического соперника Соединенных Штатов в идеологического врага.

«Россию обвинят в попытке подрыва демократии в США. Кроме того, администрация Байдена в целом усилит роль идеологии в американской внешней политике и это отразится на отношениях с Москвой. Из Белого дома будет раздаваться постоянная критика в адрес России в части соблюдения прав человека и может активизироваться санкционная политика», - предположил эксперт.

Выборы в США состоялись третьего ноября. За высший пост в стране ведут борьбу действующий президент Дональд Трамп и кандидат Джо Байден. Обе стороны активно обвиняют друг друга в подтасовке результатов голосования.

Ранее Джо Байден объявил себя президентом, после того, как крупные СМИ сочли его победителем голосования в ключевом штате Пенсильвания.

Дональд Трамп заявил, что подсчет голосов был сфальсифицирован и пообещал дойти до Верховного суда. Несколько исков от руководства Республиканской партии и главы государства в инстанцию уже поступили.

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