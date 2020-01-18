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В Пентагоне подтвердили отказ выводить войска с территории Ирака

Егор Левин
05:32 18.01.2020
Помощник министра обороны США назвал американские войска «силами добра» и заявил о желании дружить с властями Ирака.
В Пентагоне подтвердили отказ выводить войска с территории Ирака
© Фото: Globallokpress

В Пентагоне сделали официальное заявление на тему вывода воинского контингента из Ирака. Как сообщил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман, проводить подобные мероприятия американская сторона не планирует.

«В настоящее время у нас нет планов по выводу войск из Ирака», - цитирует «Интерфакс» заявление, сделанное им на брифинге в ведомстве.

Хоффман отметил, что продолжается работа с иракской стороной.

«Мы все еще хотим быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака», - сказал он.

При этом помощник министра обороны назвал войска США, дислоцированные на территории страны, «силами добра», которые дают возможность НАТО участвовать в борьбе с незаконными террористическими организациями.

Ранее СМИ сообщали о возобновлении проведения Соединенными Штатами совместно с Ираком операций против запрещенных террористических группировок, которые были прерваны в начале января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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