В Пентагоне подтвердили отказ выводить войска с территории Ирака

В Пентагоне сделали официальное заявление на тему вывода воинского контингента из Ирака. Как сообщил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман, проводить подобные мероприятия американская сторона не планирует.

«В настоящее время у нас нет планов по выводу войск из Ирака», - цитирует «Интерфакс» заявление, сделанное им на брифинге в ведомстве.

Хоффман отметил, что продолжается работа с иракской стороной.

«Мы все еще хотим быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака», - сказал он.

При этом помощник министра обороны назвал войска США, дислоцированные на территории страны, «силами добра», которые дают возможность НАТО участвовать в борьбе с незаконными террористическими организациями.

Ранее СМИ сообщали о возобновлении проведения Соединенными Штатами совместно с Ираком операций против запрещенных террористических группировок, которые были прерваны в начале января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.