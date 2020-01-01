На Украине отменили депутатскую неприкосновенность

На Украине 1 января 2020 года вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», уточняющие порядок отмены депутатской неприкосновенности. Документ опубликован на официальном сайте Верховной рады.

Теперь, согласно нововведениям, открывать уголовные дела и согласовывать ходатайства по избранию меры пресечения народным избранникам сможет только генеральный прокурор, у которого больше не будет необходимости координировать свои действия с остальными членами парламента.

Стоит отметить, что проект этих поправок активно критиковала украинская оппозиция, указывая, что они сосредотачивают власть в руках генпрокурора.

Осенью прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности. Это решение поддержали 373 народных избранника при необходимом минимуме в 300 голосов. Позже документ был подписан президентом страны Владимиром Зеленским.