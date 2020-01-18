Трамп попросил лидера Ирана «выбирать выражения»

Президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирану Али Хаменеи. По словам американского лидера, иранский руководитель позволяет себе недопустимые оскорбления в адрес Соединенных Штатов, и ему стоит «быть остороженее».

«Их экономика рушится, их граждане страдают. Ему следует быть осторожнее в выборе выражений», - написал глава Белого дома у себя в Twitter.

Ранее верховный лидер Ирана отметил, что Трамп только притворяется, что поддерживает народ исламской республики. А Иран «отвесил США оплеуху», нанеся удары по американским базам, расположенным на территории Ирака.

Конфликт на Ближнем Востоке с новой силой разгорелся 3 января, после того, как в Багдаде в результате ракетного удара ВС США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Через несколько дней иранские военные нанесли ответный удар в виде атаки на базы США, расположенные в Ираке.