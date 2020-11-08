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Эксперт рассказал, в каком случае банк может заблокировать карту

Ян Брацкий
04:51 08.11.2020
Для разблокировки карты придется звонить в банк и объяснять его сотрудникам происхождение денег на счету.
Эксперт рассказал, в каком случае банк может заблокировать карту
© Фото: pixabay

Сомнительная активность, задолженность по услугам ЖКХ или противозаконная коммерческая деятельность могут послужить поводом для блокировки банковской карты. Об этом рассказал старший преподаватель финансовой кафедры одного из университетов Антон Рогачевский.

С его слов, банки руководствуются действующим законодательством, в том числе законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничество терроризму».

Обилие мелких платежей за короткий период времени и поступление денег с разных счетов могут показаться подозрительными и банк вправе заблокировать карту до выяснения всех обстоятельств.

Кроме того, заблокировать карту банк может и в случае незаконного ведения предпринимательской деятельности.

«Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа "покупка чего-либо", скорее всего, послужит причиной блокировки карты», - заявил Рогачевский в интервью агентству «Прайм».

Также не стоит тянуть с погашением долгов за коммунальные услуги или с выплатой алиментов и штрафов. В этом случае банки тоже могут заблокировать карту.

Чтобы ее разблокировать, если действия пользователя были легитимны, придется звонить в банк и объяснять сотрудникам происхождение поступивших на карту денежных средств, уточнил Рогачевский.

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