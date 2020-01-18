«Политические эмоции, никто не рискнет»: политолог из Польши объяснил отказ властей отмечать освобождение Варшавы

Депутат польского Сейма V созыва и политолог Матеуш Пискорски рассказал в беседе со «Звездой» о том, как неотрывно связаны Россия и Польша, особенно в год 75-летия Великой Победы. Как он отметил, руководство его страны проводит различную политику, в том числе и не всегда правильную с точки зрения исторических фактов. При этом Пискорски подчеркнул, что между Польшей и Россией существует историческая идентичность.

«Современное руководство Польши много лет занимается исторической политикой. В Польше история превращается в политику, в инструмент политики», - заявил политолог.

Говоря о годовщине освобождения Варшавы, Пискорски отметил, что польские власти стараются называть это историческое событие не освобождением, а «возвращением». Однако непонятно, куда и откуда произошло это «возвращение».

«Даже избегается определение “освобождение от нацистских оккупантов”. На самом деле, это неуважение к памяти не только советских солдат, но и к войскам польской армии, которые сыграли роль в освобождении города. Конечно, это оскорбляет многих ветеранов, которые остались в живых. Это попытка не фальсифицировать, а “промолчать” историю Второй мировой войны», - заявил политолог.

Он отметил, что после исторического доклада президента России Владимира Путина на саммите СНГ в конце 2019 года наблюдается определенная волна политических эмоций и политической напряженности и конфликтов. Все это стало причиной нежелания властей организовывать годовщину освобождения польской столицы.

Пискорски с сожалением выразил мнение о том, что подобная обстановка может продлиться еще долгое время, до того момента, пока не сменится руководство страны и его политика.

В самой Польше 75-летие освобождения Варшавы предпочли вовсе не отмечать. Все памятные мероприятия, которые все же состоялись в стране, были организованы силами ветеранских организаций и дипломатов РФ.