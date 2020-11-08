В Минздраве напомнили об опасности электронных сигарет в период пандемии

В Минздраве предупредили об опасности электронных сигарет во время пандемии коронавирусной инфекции. По словам заместителя главы ведомства Олега Салагая, все курильщики входят в группу риска, так как у большинства из них имеются хронические заболевания и ослаблен иммунитет.

При курении развивается бронхит, и пневмония. Кроме того, любители подымить чаще сталкиваются с вероятностью тяжелых осложнений от COVID-19 и смертельным исходом, заявил Салагай в интервью сайту «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Как выяснилось, все дело в половом гормоне тестостероне. В отличии от женского эстрогена, он не стимулирует иммунный ответ на заражение.

О пандемии коронавирусной инфекции весь мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный город Ухань в провинции Хубэй. Несмотря на строгий карантин, болезнь распространилась по миру и сегодня инфицированы десятки миллионов человек.

На минувшие 24 часа в России прибавилось 20 396 инфицированных, общее число больных достигло 1 753 836 человек.