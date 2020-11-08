СМИ назвали кандидатов на министерские посты в администрации Байдена

Газета Politico назвала кандидатов на министерские посты в администрации демократа Джо Байдена, объявившего о своем избрании на пост президента США. Согласно материалу, речь идет о «лонг-листе» претендентов, которых предстоит отбирать.

Так, кандидатами на пост госсекретаря издание называет экс- советника президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, бывшего первого заместителя государственного секретаря Тони Блинкена, сенаторов Криса Кунса и Криса Мерфи, а также еще одного бывшего первого замгоссекретаря и экс-посла в Москве Уильяма Бернса.

На пост министра обороны пророчат бывшего замглавы американского военного ведомства и бывшего главного специалиста Пентагона по РФ Мишель Флурной, сенатора и ветерана-инвалида Тэмми Дакуорт, а также Джека Рида. На должность министра финансов, по информации газеты, претендуют член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, бывший заместитель министра финансов Сара Блум Раскин, сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-глава ФРС Роджер Фергюсон, руководитель фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще один член руководства ФРС Рафаэль Бостик.

На пост генерального прокурора - главы министерства юстиции - прочат сенатора от Алабамы Дага Джонса, действующего генпрокурора Калифорнии Ксавьера Бесерру, бывшего заместителя генпрокурора Салли Йейтс или экс-министра труда Тома Переса. Должность министра внутренней безопасности могут занять бывший замруководителя ведомства Алехандро Майоркас, а также уже упоминавшийся в списке кандидатов в генпрокуроры Ксавьер Бесерра.

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Официально победитель не назван до сих пор, однако соперник действующего главы государства Дональда Трампа Джо Байден в субботу объявил о своем избрании на высший государственный пост. С его позицией категорически не согласен Трамп, который настаивает на своей победе и обещает отстаивать ее в суде.

О триумфе Байдена также сообщили некоторые американские СМИ. Это вызвало негативную реакцию сторонников Трампа, которые сразу вышли на протестные акции в ряде штатов. Активисты напоминают, что выборы еще официально не закончены и выражают уверенность, что победу в итоге одержит действующий глава государства.

В победе Байдена, кстати, уверены не только он и американские журналисты. Так, к настоящему моменту с избранием на должность президента США демократа поздравили многие мировые лидеры.