Под Новосибирском зафиксировали землетрясение
В эпицентре магнитуда составила 3,5. Информации о пострадавших не поступало.
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Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в Новосибирской области. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки произошли 17 января в 20:16 по московскому времени. В эпицентре их интенсивность составила 3,5.
Очаг землетрясения находился рядом с поселком Усть-Чем, который располагается в 55 километрах от Новосибирска.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.