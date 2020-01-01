В России выросли акцизы на табачные изделия

С 1 января в России выросла ставка акциза на табачные изделия. Так, для сигарет и папирос ее подняли до 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,6% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены.

Итоговая ставка не должна быть менее 2671 рублей за тысячу штук. В 2019 году этот показатель должен был быть не менее 2568 рублей (1890 рублей плюс 14,5% расчетной стоимости).

Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек повышен до 3055 рублей за тысячу штук. На одну сигару – до 215 рублей. Ставка на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак выросла до 3172 рублей за кг, на табак, предназначенный для употребления путем нагревания, - до 6040 рублей за кг, сообщает ТАСС.

С 1 января в России также подорожает алкоголь. Минимальная цена водки возрастет с 215 рублей до 230 рублей за пол-литра.