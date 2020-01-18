Представитель Жванецкого прокомментировал слухи о болезни артиста

Представитель сатирика Михаила Жванецкого рассказал о его «страшной» болезни. Оказалось, что писатель проходит плановый курс лечения.

Дело в том, что ранее в СМИ сообщения о том, что 85-летний Жванецкий попал в больницу Управления делами президента России с диагнозом, от которого умерли актер Олег Табаков и музыкант Вилли Токарев. При этом, название болезни не раскрывалось.

Однако все оказалось проще: как представитель юмориста сообщил РБК, ни о каком заболевании речь не идет, и все лечебные мероприятия носят запланированный характер.