Сторонники Трампа вышли на акции протеста после прогнозов СМИ о победе Байдена

Сторонники действующего президента США - республиканца Дональда Трампа - начали акции протеста в ряде штатов после публикации средствами массовой информации прогнозов, согласно которым победу на выборах одержал кандидат от демократов Джо Байден.

Так, в Атланте (штат Джорджия) у здания местного заксобрания митингуют около тысячи сторонников американского лидера. Они обвиняют американские СМИ в участии в фальсификациях, пишет Associated Press.

В Финиксе (штат Аризона) не менее тысячи сторонников Трампа пришли к центру, где происходит подсчет голосов. Активисты призывают не считать выборы главы государства завершенными и выражают уверенность, что победу в итоге одержит республиканец.

В Лансинге (штат Мичиган) встретились две группы манифестантов: люди, поддерживающие Трампа, а также участники движения BLM, являющиеся противниками действующего президента. В результате произошли незначительные стычки, однако ситуация вскоре урегулировалась.

Акции в поддержку Дональда Трампа также идут в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина). О случаях массовых беспорядков с участием сторонников республиканца пока сообщений не поступало.

В США 3 ноября состоялись выборы. Официально победитель не назван до сих пор, однако соперник действующего главы государства Дональда Трампа Джо Байден в субботу объявил о своем избрании на высший государственный пост. С его позицией категорически не согласен Трамп, который настаивает на своей победе и обещает отстаивать ее в суде.

Тем не менее, в триумфе Байдена, кажется, уверен не только он. Так, к настоящему моменту с избранием на должность президента США демократа поздравили многие мировые лидеры.