SpaceX протестирует спасательную систему новейшего корабля Crew Dragon

Компания SpaceX проведет испытания спасательной системы новейшего корабля Crew Dragon. Они пройдут в субботу, 18 января, на мысе Канаверал во Флориде.

Испытание системы спасения позволит экипажу корабля вернуться на Землю в случае аварии. Это является одним из ключевых этапов, необходимых для допуска космического аппарата к пилотируемому запуску.

«Тест продемонстрирует способность Crew Dragon отделиться от Falcon 9 и доставить астронавтов в безопасное место в маловероятном случае возникновения чрезвычайной ситуации при старте», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter SpaceX.

Запуск ракеты-носителя запланирован на 16.00 часов по местному времени. В соответствии с планом мероприятий, спасательная система должна активироваться в течение первых полутора минут полета. Двигатели Falcon 9 будут заглушены с целью имитации аварийного старта, и тогда должны активизироваться двигатели спасательной капсулы, которые отведут ее на безопасное расстояние от ракеты. В случае успешного прохождения испытания, первый пилотируемый полет может быть проведен уже через несколько месяцев.