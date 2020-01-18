Протестующие в Париже «осадили» театр с Макроном внутри: видео

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден покинуть Театр Буф-дю-Нор на севере Парижа после того, как его атаковали манифестанты.

По информации газеты Le Figaro, у входа в здание собралось порядка 100-200 человек. Демонстранты с лозунгом «Протесты до пенсии» пытались прорваться внутрь театра, где в то время находился французский лидер. Митингующих оттеснила полиция и сотрудники охраны театра.

После этого правоохранители создали коридор для отъезда президента. По информации издания, французского лидера вывели через черный ход.

Протесты во Франции не прекращаются с 5 декабря. Они начались после того, как правительство Макрона объявило о пенсионной реформе, согласно которой выход на заслуженный отдых был продлен с 62 до 64 лет, также были отменены льготы некоторым категориям работников.