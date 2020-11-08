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Иммунолог объяснил, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19

Ян Брацкий
02:42 08.11.2020
Женские половые гормоны эстрогены облегчают проникновение защитных белков в клетку, тогда как тестостерон такими свойствами не обладает.
Иммунолог объяснил, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Половые гормоны мужчин и женщин в различной степени влияют на особенности формирования иммунной системы. Именно этим обусловлено более тяжелое течение новой коронавирусной инфекции у представителей сильной половины человечества. С таким предположением выступил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Женские половые гормоны - эстрогены, облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы», - объяснил врач.

Мужской гормон тестостерон не обладает такими свойствами, подчеркнул иммунолог. Из-за тестостерона у мужчин ярче проявляются признаки атеросклероза, а поскольку состояние сосудов влияет на течение COVID-19, то тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются намного чаще, пишет портал «Lenta.ru».

Ранее стало известно, что в Москве за минувшие сутки скончались 74 пациента с COVID-19. Об это говорится в сообщении оперативного штаба. Таким образом, общее число умерших, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, в столице увеличилось до 7 289.

В Москве за все время пандемии было выявлено 462 518 случаев заражения коронавирусом. Для России этот показатель составляет 1 753 836. Общее число умерших пациентов с COVID-19 по стране - 30 251 человек.

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