Штаб Трампа подал иск в связи с незасчитанными голосами в Аризоне

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в связи с тем, что часть голосов, отданных в день выборов в одном из округов в штате Аризона, не были засчитаны. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на заявление штаба.

В США 3 ноября состоялись выборы. Официально победитель не назван до сих пор, однако соперник действующего главы государства Дональда Трампа Джо Байден в субботу объявил о своем избрании на высший государственный пост. С его позицией категорически не согласен Трамп, который настаивает на своей победе и обещает отстаивать ее в суде.

Тем не менее, в триумфе Байдена, кажется, уверен не только он. Так, к настоящему моменту с избранием на должность президента США демократа поздравил целый ряд мировых лидеров.

Глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что Россия готова работать с любым президентом Соединенных Штатов.