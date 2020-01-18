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«Дорога через войну»: Путин посетил трехмерную панораму об истории ВОВ в Севкабеле

Егор Левин
23:50 18.01.2020
Проект, посвященный военному времени, создали с помощью президентского гранта, выданного на развитие гражданского общества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во время своего визита в Санкт-Петербург в честь Дня прорыва блокады Ленинграда посетил трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну» в Севкабеле.

Проект, посвященный военному времени, создали с помощью президентского гранта, выданного на развитие гражданского общества. Композиции появились благодаря скульптору Дмитрию Поштаренко и команде «Невский баталист».

© ТРК "Звезда"

К представленным в панораме экспонатам можно прикасаться, несмотря на то, что множество из них являются подлинными предметами, обнаруженными в местах ведения боевых действий. Помимо них также представлены и копии самолетов, танков и различных орудий.

© ТРК "Звезда"

Президент с интересом осмотрел всю тематическую выставку и пообщался с персоналом. В конце экскурсии он оставил свои пожелания в книге отзывов.

Осада Ленинграда длилась 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия пришлось ждать еще целый год. По разным оценкам, жертвами блокады стали от 400 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев.

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