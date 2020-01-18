Под Екатеринбургом загорелся центр для пожилых людей

В Свердловской области загорелся комплексный центр социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей преклонного возраста.

По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло в двухэтажном здании, на первом этаже которого расположен фельдшерско-акушерский пункт, на втором - центр социального обслуживания населения.

По данным спасателей, в одной из комнат на втором этаже загорелся матрас. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро потушили огонь.

Сотрудники и постояльцы центра вовремя эвакуировались. Всего из здания были выведены 22 человека. Пострадавших нет. Все пациенты временно размещены в местной школе.