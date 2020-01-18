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В Boeing обнаружили новую проблему с ПО лайнеров 737 MAX

Егор Левин
02:35 18.01.2020
В чем конкретно выражается неисправность, не сообщается.
В Boeing обнаружили новую проблему с ПО лайнеров 737 MAX
© Фото: Boeing.com

В корпорации Boeing обнаружили новую уязвимость в программном обеспечении лайнеров 737 MAX. Представители компании взаимодействуют по данному вопросу с Федеральным авиационным управлением США (ФАУ).

Уязвимость была обнаружена специалистами в процессе технической проверки, до того, как разработка ПО завершилась. Как конкретно выражается уязвимость, неизвестно. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, проблемы с Boeing 737 MAX начались в 2018 году, когда потерпел крушение лайнер индонезийского лоукостера Lion Air. Тогда погибли 189 человек. В 2019 году аналогичный инцидент произошел в Эфиопии, тогда жертвами катастрофы стали 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях имел место сбой в работе бортовых систем.

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