В Госдуме заявили о готовности России работать с любым президентом США

Россия готова работать с любым президентом США. Такое заявление сделал глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий, отметив, что нормализация отношений между двумя государствами по-прежнему является приоритетом, в том числа для парламентариев.

Слуцкий полагает, что если США возглавит Джо Байден, то в политике Белого дома на российском направлении не произойдет значимых изменений в лучшую сторону, поскольку в своей предвыборной риторике данный кандидат прямо называл Россию «основным врагом» Соединенных Штатов.

«Но Россия - и это было заявлено на самом высоком уровне - готова работать с любым президентом США. Нормализация двусторонних отношений по-прежнему является одним из приоритетов, в том числе в парламентской плоскости. Мы проанализируем все аспекты и возможности в российско-американском диалоге на заседании круглого стола в Госдуме в конце ноября», - приводит РИА Новости слова народного избранника.

Депутат добавил, что сейчас речь не идет о новой «перезагрузке», однако необходимо искать пути для конструктивного сотрудничества, в первую очередь в таких сферах как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность и мирный космос.

В США 3 ноября состоялись выборы. Официально победитель не назван до сих пор, однако соперник действующего главы государства Дональда Трампа Джо Байден в субботу объявил о своем избрании на высший государственный пост. С его позицией категорически не согласен Трамп, который настаивает на своей победе и обещает отстаивать ее в суде.