S&P сохранило кредитный рейтинг России

Суверенный кредитный рейтинг России, который формирует Standard & Poor's Global Ratings, подтвержден на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Об этом сообщили в международном агентстве.

«BBB-» является самым низким значением в инвестиционной категории.

В S&P отметили, что рассчитывают на сохранение преемственности в макроэкономической политике после отставки российского правительства.

Агентство ожидает, что по итогам 2020 года экономика страны покажет рост до 1,8%.

Также аналитики Standard & Poor's Global Ratings утверждают, что принятая в России пенсионная реформа в долгосрочной перспективе смягчит негативное влияние демографических тенденций.

При этом в S&P не исключили, что могут поменять рейтинг, если против Москвы ужесточат санкции.