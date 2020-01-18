Елизавета II рассказала о принятом решении относительно семьи принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II одобрила сложение с принца Гарри и его супруги Меган Маркл полномочий старших членов королевской семьи. Отныне молодые люди не относятся к британской короне и не зависят от государственных средств.

О том, что решение далось нелегко, Елизавета II сообщила на страницах официальной страницы монаршей семьи в Instagram.

«После долгих месяцев переговоров и дискуссий я рада, что мы все вместе нашли конструктивный путь для моего внука и его семьи. Я надеюсь, что для всей моей семьи эта договоренность позволит начать строить новую, счастливую и мирную жизнь», - говорится в заявлении Елизаветы II.

Елизавета II отдельно отметила, что поддерживает Гарри и Меган в их стремлении начать новую и независимую жизнь, свободную от обязательств членов королевской семьи.

О своем решении снять с себя королевские полномочия и регалии супруги сообщили в минувшую среду, 8 сентября. Согласно заявлению супружеской четы они планируют сами зарабатывать и проживать как в Великобритании, так и в Канаде.