Мадуро поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах США. Обращение к демократу и народу Америки венесуэльский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Поздравляю американский народ с состоявшимися президентскими выборами. Я также поздравляю избранного президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой», - сказано в сообщении.

В США 3 ноября состоялись выборы. Официально победитель не назван до сих пор, однако соперник действующего главы государства Дональда Трампа Джо Байден в субботу объявил о своем избрании на высший государственный пост. С его позицией категорически не согласен Трамп, который настаивает на своей победе и обещает отстаивать ее в суде.

Глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что Россия готова работать с любым президентом США.