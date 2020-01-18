Самолет рейса Екатеринбург - Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за утечки топлива
В настоящий момент авиалайнер обследуют техники. Пассажирам предоставят резервный борт.
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Пассажирский лайнер, следовавший рейсом Екатеринбург - Сургут, совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Командир воздушного судна принял такое решения после того, как заметил утечку топлива у воздушного судна.
«Самолет ATR 72, выполнял рейс из Екатеринбурга в Сургут. Однако в полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет благополучно совершил вынужденную посадку», - приводит «Интерфакс» слова источника, знакомого с ситуацией.
В настоящий момент авиалайнер обследуют техники. Пассажирам предоставят резервный борт.