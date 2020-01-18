Самолет рейса Екатеринбург - Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за утечки топлива

«Самолет ATR 72, выполнял рейс из Екатеринбурга в Сургут. Однако в полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет благополучно совершил вынужденную посадку», - приводит «Интерфакс» слова источника, знакомого с ситуацией.

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