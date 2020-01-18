Самый теплый год в истории: Дроздов рассказал, как аномальная зима влияет на животных

Минувший год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, а наступившая зима радует нетипично высокой температурой. Об этом заявил известный ученый-зоолог Николай Дроздов, который объяснил, как аномально теплая погода влияет на поведение птиц.

Ученый отметил, что на график перелетных пернатых температурные колебания никак не влияют, так как у птиц существуют инстинкты, выработанные в процессе эволюции.

«Теплая зима никак не отразится на поведении перелетных птиц, у них хорошо работают биологические часы. Они всегда летят навстречу весне в соответствии с ее приходом», - рассказал Дроздов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В малоснежной зиме зоолог не видит ничего страшного. По его мнению, птицам даже проще собирать семена и находить спящих под листвой насекомых.

Опасность, по словам ученого, представляет ледяной дождь, из-за которого птицы могут лишиться доступа к пище. Поэтому нельзя забывать пополнять кормушки, напомнил Николай Дроздов россиянам.