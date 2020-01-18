В доме престарелых в Реутове произошло массовое отравление

Прокуратура начала проверку по факту отравления питанием 12 постояльцев дома престарелых в городе Реутов Московской области. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

«В ходе прокурорский проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц социального учреждения и организации, оказывающей услуги питания», - сказано в тексте сообщения.

В диспетчерской управления Роспотребнадзора по Подмосковью, в свою очередь, рассказали, что никто из обратившихся за помощью сильно не пострадал. По данным ведомства, пациенты получили отравления средней тяжести, пишет ТАСС.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что из центра социального обслуживания населения в Реутове были госпитализированы 12 человек в возрасте от 56 до 91 лет.