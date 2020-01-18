Порошенко могут силой доставить на допрос в Госбюро расследований Украины

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) пригрозили бывшему президенту Украины и лидеру политической партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко принудительным приводом на допрос, в случае, если он в очередной раз проигнорирует повестки.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Сейчас в ГБР Украины осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, по которым Порошенко проходит в качестве свидетеля.

«Предупреждаем, что согласно статей 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод. Обращаем ваше внимание на то, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», - напомнили силовики бывшему президенту Украины, опубликовав публичный вызов к следователю.

В Госбюро рассчитывают, что в ближайшее время, когда с экс-гаранта будет снята депутатская неприкосновенность, Порошенко станет сговорчивее. В начале сентября в Украинской Раде был принят соответствующий закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов.