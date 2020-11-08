Жизнь под грифом «секретно»: каким был выдающийся разведчик Юрий Шевченко

Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Анатольевич Шевченко скончался на этой неделе в возрасте 81-го года. Характеристика уникальный человек к нему применима как ни к кому другому. На нелегальной работе за границей с 1969 года Шевченко занимался вербовкой и добывал ценную информацию с высшим грифом секретности Cosmic. Гриф «секретно» с него самого был снят лишь в этом году.

Еще в начале сентября корреспондент телеканала «Звезда» общался с разведчиком в штаб-квартире Службы внешней разведки в Ясенево, на открытии памятника советским и российским разведчикам. Тогда он был полон энергии, шутил, с удовольствием со всеми общался и фотографировался. С невероятной нежностью Шевченко рассказывал о своей семье, о том, что значит быть настоящим патриотом, и о том, что разведка – это не война рыцарей плаща и кинжала. Это умение слушать, слышать, и дружить. До столетия СВР Юрий Анатольевич не дожил всего полтора месяца.

На памятнике героям разведчикам – лица тех, кто без единого выстрела спасал страну от врага, без надежды на признание и тем более – известность. Каждый из них совершил то, что, казалось бы, под силу только целой армии.

Павел Фитин в 41-м сообщил в Москву точную дату нападения на Союз. Геворг и Гуар Вартаняны в 43-м, во время Тегеранской конференции предотвратили покушение на Иосифа Сталина, Теодора Рузвельта и Уинстона Черчилля. Алексей Ботян – легендарный майор Вихрь. Среди них и барельеф Юрия Шевченко. На протяжении многих десятилетий он работал под прикрытием в странах НАТО, где добывал ценную информацию о планах и действиях альянса. Об этой, без преувеличения стратегически важной работе, сам Юрий Анатольевич говорил со скромностью, от похвал изящно отшучивался. Известность и признание его будто бы совершенно не интересовали.

«Это удивительно, и я не знал, что здесь вот это вот будет безобразие, на этом памятнике – я имею в виду свою физиономию. Но это действительно странно. А ведь сколько людей достойных есть», – говорил он.

В Италии, Германии, Великобритании – где бы он ни работал – у него было одно, и очень необычное для разведчика прикрытие – художник. Шевченко, действительно, прекрасно рисовал, разбирался в истории живописи. Ведь еще со школы он мечтал строить и расписывать дома и дворцы. Он закончил Московский архитектурный с красным дипломом, получил Сталинскую премию – выше награды тогда не было. Но круто изменил свою жизнь в начале 60-х, когда познакомился с Юрием Дроздовым, будущим создателем спецподразделения «Вымпел» и заместителем председателя КГБ. Тогда он понял: важнее профессии, чем Родину защищать, быть не может.

«Я знал, что главное – не строить великолепные дворцы и памятники. Важно, чтобы они стояли. Чтобы они остались. Чтобы наши люди - мои близкие, не близкие, моя Родина жила в мире… И главное – это не жизнь! Вот говорят, что отдать жизнь – самое сложное. Это не сложно. А пожертвовать своими детьми, как это бывало у многих моих коллег. Они вырастают там, не зная, кто они. И взрослыми возвращаются, потом говорят “мама-папа, вы, оказывается, обманывали нас всю жизнь, что мы не Хуан и какая-нибудь Ангела, а мы оказывается Маша и Витя. И у нас есть оказывается бабушка в какой-то стране, язык которой мы не знаем”», – рассуждал Шевченко.

Казалось бы, как художник может получить доступ к секретной информации? Очень просто, объяснял Шевченко, у человека искусства всегда широкий круг знакомств. Журналисты, бизнесмены, чиновники, даже сотрудники ЦРУ – кто только в него не входит. Что-то он узнавал во время разговоров по душам, что-то – когда его впускали в высокие кабинеты. Также он вербовал разведчиков и резидентов - чаще всего людей идейных, правых или левых взглядов. Итог этой 40-летней работы впечатляет – треть всей секретной информации по странам НАТО в Союз пришла именно от него. За это три года назад он получил звезду Героя – тогда еще закрытым указом.

«Разведка – это не война рыцарей плаща и кинжала. Это умение завоевывать друзей, искренних друзей, которые тебе помогают. Которые тебе помогают бескорыстно. Мне оказывали помощь очень интересные люди. Очень высокопоставленные люди, которых вы называете врагами. Но они помогали не советской разведке. Они не Советскому Союзу помогали. Они не знали, с кем они имеют дело. Вот в этом сила нелегальной разведки. А вот дальше я вам ничего не скажу, потому что это уже: ай-яй-яй!», – отмечал разведчик.

Даже Штирлиц в знаменитом фильме «17 мгновений весны» пусть украдкой, но встречается со своей женой, обмениваясь взглядами. Тем, кому эта сцена кажется наигранной, должны знать: Шевченко несколько лет жил в разлуке с супругой. И безумно скучая по любимой, всем иностранным знакомым ее внезапное исчезновение объяснял просто: «Такой уж я ловелас». Соглашаясь отдать Родине все, он отказывался от собственной жизни, жертвовал комфортом самых близких людей.

«Я просто живу вот, как живется. И жизнь приносит радость, когда она не эгоистичная. Я никогда не привык брать что-то от жизни. А вот что-то дать людям – если у меня есть хоть маленькая частица дать. Не в большом плане - для Родины, для страны, а каждому человеку - вот это дает самое большое счастье в жизни. Способность что-то оставить после себя. Маленькое, большое, но искреннее, красивое и прекрасное. И тогда жизнь будет прекрасна. Вот в этом-то все счастье человечества я так думаю», – считал Шевченко.

У Юрия Шевченко две дочери. И обе в каком-то смысле пошли по его стопам. С разведкой они не имеют ничего общего, но тоже прекрасно рисуют и всю свою жизнь посвятили архитектуре. То есть воплотили школьную мечту отца, прожили ту жизнь, от которой он добровольно отказался ради своей страны.

«Младшенькая, моя любименькая дочурочка – она профессор Московского архитектурного института… Она выпустила великолепную монографию об истории китайской архитектуры, освоила в совершенстве китайский язык. Вот сейчас готовит докторскую диссертацию», – рассказывал он.

О сделанном выборе разведчик не жалел никогда.

«Вы знаете, у меня уже достаточно большой возраст, чего уж говорить. Можно было б подумать, чтобы заняться чем-нибудь творческим, живописью, природу посмотреть, наконец сходить на рыбалку… И так это прекрасно! Но я не могу без этой жизни, без этого коллектива», – говорил он.

По большому счету из коллектива он и не уходил. На пенсии – условной, конечно – воспитывал новое поколение нелегалов. Обучал молодых разведчиков, делился секретами мастерства. И перед каждой лекцией напоминал им о главном – зачем они пришли в эту профессию, добровольно на много лет заперев себя под гриф «секретно».

«Они должны быть лучше. Иначе прогресс остановится, иначе мы будем загнивать. Молодежь приходит – вот у меня задача передать им все вот эти тяготы, трудности, прелести… Во-первых, человек должен быть патриотом своей Родины. У него должны быть личные качества и самое главное - это честность, искренность», – отмечал Шевченко.

А что еще важнее, считал разведчик, – нужно научиться любить людей.