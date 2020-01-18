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В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожений

Роман Захаров
20:59 18.01.2020
Максимально эффективно человека могут согреть несколько слоев свободной одежды.
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожений
© Фото: Кадр из фильма Сияние, 1980, Стэнли Кубрик

В Роспотребнадзоре дали советы, как избежать обморожений в холодную погоду.

По сообщениям ведомства, максимально эффективно человека могут согреть несколько слоев свободной одежды. При этом нижний слой должен хорошо отводить влагу, а для этих целей подойдут вещи из таких материалов, как полиэстер или полипропилен.

Средний слой предназначен для сохранения тепла, поэтому тут нужны вещи из шерсти или флиса. Верхняя одежда должна хорошо защищать от ветра и осадков, также важно надевать головной убор, шарф и варежки, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Роспортебнадзора.

Специалисты ведомства рекомендовали не использовать для согревания электрические грелки, отопительные приборы и открытый огонь. А в случаях, когда человек все-таки переохладился, его советуют доставить в теплое помещение, раздеть и согреть сухим теплом.

Кроме того, пострадавшему от переохлаждения желательно пить теплые, но не горячие, сладкие напитки, однако нельзя употреблять алкоголь.

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