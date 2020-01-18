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Володин назвал судьбоносным послание Путина Федеральному собранию

Роман Захаров
20:10 18.01.2020
По мнению председателя Госдумы РФ, предложенные Владимиром Путиным изменения решат вопросы повышения благосостояния россиян.
Володин назвал судьбоносным послание Путина Федеральному собранию
© Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию предложил отдать часть своих полномочий российским гражданам. Такое мнение высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе встречи с активом Псковской области.

«Когда мы вновь и вновь возвращаемся к посланию, оно для нас историческое, судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий, как действующий президент, предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти», - сказал Володин.

При этом он подчеркнул, что в стране будет сохранена сильная президентская власть при которой глава государства «может взять и отстранить от должности бездельника и неэффективного».

«Это все должно повысить эффективность  и решить вопросы повышения благосостояния народа», - заключил председатель ГД РФ.

В среду, 15 января, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Обращение главы государства длилось больше часа. В нем президент затронул ряд актуальных для страны вопросов, особое внимание Путин уделил социальным проблемам. Также российский лидер предложил внести изменения в Конституцию РФ.

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