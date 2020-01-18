СМИ: пассажирский лайнер в Новосибирске эвакуировали из-за возгорания двигателя

В аэропорту Новосибирска прямо перед взлетом эвакуировали пассажиров самолета, готовившегося к вылету во Вьетнам. Причиной эвакуации стало воспламенение топлива в одном из двигателей лайнера при его запуске.

«Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», - сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Как заявил собеседник агентства, пассажирам будет предоставлен резервный борт. Предположительно, вылет рейса во Вьетнам состоится в 12.00 часов в субботу, 18 января.