СМИ: пассажирский лайнер в Новосибирске эвакуировали из-за возгорания двигателя
Члены экипажа самолета применили систему пожаротушения, никто из пассажиров не пострадал.
© Фото: Flickr
В аэропорту Новосибирска прямо перед взлетом эвакуировали пассажиров самолета, готовившегося к вылету во Вьетнам. Причиной эвакуации стало воспламенение топлива в одном из двигателей лайнера при его запуске.
«Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», - сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Как заявил собеседник агентства, пассажирам будет предоставлен резервный борт. Предположительно, вылет рейса во Вьетнам состоится в 12.00 часов в субботу, 18 января.