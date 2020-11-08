Заморозки и гололедица: москвичей ожидает ухудшение погоды

Москвичей в ночь на понедельник, 9 ноября, ожидает понижение температуры до отрицательных значений и гололедица. Власти столицы рекомендовали водителям избегать резких перестроений на дороге и торможений, а пешеходам - подбирать обувь с нескользкой подошвой. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

«Как сообщили в ГУ МЧС России по Москве, с 21:00 местами на территории Москвы столбики термометров опустятся до отрицательных значений», - сказано в сообщении.

Власти Москвы рекомендовали пожилым людям и тем, у кого есть заболевания опорно-двигательного аппарата, использовать трость с резиновым наконечником.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во второй половине ноября в Москве похолодает. Дневная температура опустится до минусовых отметок с 15-го числа.