Путин рассказал ветеранам о планах по реализации нацпроектов

Работа над повышением благосостояния российских граждан будет продолжена, а инициативы, озвученные в послании Федеральному собранию лишь часть от запланированной деятельности.

С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге. Глава государства добавил, что на сегодняшний день есть перспективные планы по развитию национальных проектов.

«Есть некоторые сложности, связанные с тем, что за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать. У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития», - заявил Путин.

Президент упомянул о двукратном росте российской экономики в сравнении с началом 2000-х годов, когда военнослужащим и пенсионерам месяцами не выплачивалось денежное довольствие и пенсии, а сотрудники различных предприятий был вынуждены работать без заработной платы.

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Эксперта уже назвали речь президента социально-ориентированной, так как в ней он предложил целый ряд инициатив, посвященных вопросам демографии, поддержки материнства и детства, а также молодых семей.