В Иране подтвердили передачу Украине черных ящиков Boeing

Иран подтвердил отправку на Украину бортовых самописцев Boeing. По словам директора по расследованию авиационных происшествий иранской Организации гражданской авиации Хасана Резаифара, Тегеран готов к помощи специалистов из Франции, Канады и США.

«С использованием опыта Франции, Канады и Америки мы попытаемся прочитать (черный ящик - прим. ред.) в Киеве», - заявил он.

При этом Резаифар добавил, что если черные ящики не получится доставить на Украину, они будут доставлены во Францию. Эксперт также отметил, что самописцы не будут считываться в Иране, передает Reuters.

Ранее о том, что черные ящики будут переданы украинской стороне сообщил руководитель МИД Украины Вадим Пристайко.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на его борту погибли.