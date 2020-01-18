Боевики при поддержке танков атаковали армию САР в Абу-Джреф

Десятки боевиков при поддержке бронетехники атаковали армию Сирии в районе населенного пункта Абу-Джреф. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, в нападении на позиции правительственных сил принимали участие до 50 джихадистов, боевые машины пехоты и танки.

Атака была отбита, но позже вооруженные столкновения возобновились, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

С его слов, в провинции Идлиб 17 января подразделения правительственных войск при поддержке артиллерии и танков провели контратаки против вклинившихся в их оборонительные порядки боевиков на направлениях Хан-Шейхун-Мукка, Эт-Тах-Маар-Хататт, Тертиях-Хербет-Бабулин и Джарджаназ-Телль-Меннис.

«В 21.20 17 января в районе населенного пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке БМП и шести танков атаковала позиции Сирийской арабской армии. Продвижение боевиков составило до 1,2 километра в глубину и до 500 метров по фронту. Положение по переднему краю обороны правительственных сил к исходу дня 17 января было восстановлено», - заявил Боренков.

Он также добавил, что после понесенных потерь, боевики отступили к населенным пунктам Мукка, Маар-Хататт, Хербет-Бабулин, Гадфа и Телль-Меннис. В течение сегодняшнего дня бои продолжились, подвел итог Боренков.