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Врач рассказал об опасных последствиях приема антибиотиков

Виктория Ивашечкина
19:18 08.11.2020
По словам специалиста, лекарства воздействуют на слуховые рецепторы, уменьшая их.
Врач рассказал об опасных последствиях приема антибиотиков
© Фото: Pixabay

Главный врач городской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые антибиотики могут спровоцировать глухоту, которую нельзя вылечить.

По словам Мясникова, это препарат из группы аминогликозидов «Гентамицин» и еще ряд лекарств Они являются ототоксичными, то есть лишают слуха.

По словам Александра Мясникова, данные лекарства воздействуют на слуховые рецепторы, уменьшая их. Поэтому без назначения врача антибиотики принимать нельзя.

Мясников напомнил в эфире телеканала «Россия 1», что на слух повлиять могут и мочегонные препараты. К примеру, «Фуросемид». Врач подчеркнул, что они воздействуют на слуховой нерв. Также мочегонные сильно влияют на сердечно-сосудистую систему, могут вызвать стенокардию.

Ранее в Минздраве заявили, что потребление антибиотиков в РФ выросло на фоне пандемии коронавируса. При этом директор Департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью ведомства Инна Куликова отметила, что при коронавирусной инфекции они бесполезны

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