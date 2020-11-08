Война за президентство: как выборы в США превратились в захватывающее шоу

Всю неделю мир следит за президентскими выборами в США. Зрелище захватывающее не только потому, что спустя пять дней после голосования победитель до конца так и не определен, но и потому, что на глазах у всей планеты разворачивается настоящая эпическая драма.

На сегодняшний день действующий президент Дональд Трамп выиграл в 24-х штатах. Кандидат от демократов Байден – в 25-ти. И это, скорее всего, победа. Сегодня ночью появились результаты голосования колеблющихся штатов – Пенсильвании и Невады, которые прибавили ему сразу 26 голосов выборщиков. Таким образом, у Байдена уже 290 голосов выборщиков при необходимых 270-ти.

Байден уже объявил себя победителем и пообещал стать президентом для всех американцев, независимо голосовали они за него или нет. Однако это еще не официальные итоги выборов и принимать поздравления, как бы ни хотелось, пока рано. Трамп сдаваться не намерен и уже объявил, что идет в Верховный суд требовать пересчета голосов во всех штатах, где победил его соперник.

В основной день голосования, кажется, никто в Соединенных Штатах не остался дома. Очереди растянулись на целые кварталы – явка на этих выборах рекордная. Отдать свой голос решили почти 70% американцев – такого не было уже 120 лет.

На самих участках сперва все выглядело очень оптимистично и доброжелательно. Американцы приходили на выборы целыми семьями.

«Когда я выбирала между кандидатами, я подумала, что нынешний президент меня не впечатлил. Он делает недостаточно для моих близких. Выбирая Байдена, я просто выбираю меньшее зло», – сказала жительница Вашингтона Фатима.

Впрочем, никто не тешил себя надеждами на то, что вся эта выборная пастораль продлится долго. Напряжение в воздухе Соединенных Штатов витает уже не один месяц. Полиция заранее предупредила жителей города о возможных жестоких протестах и мародерстве.



В Вашингтоне все оцеплено за восемь кварталов от Белого дома. Само здание обнесено высоким забором. Витрины магазинов заколочены фанерой, всюду полиция. Не повезло и автолюбителям. Машины, припаркованные слишком близко к перекрытой территории, увозят эвакуаторы.



Пока одни голосовали, другие собирались перед Белым домом. Сторонники демократов вышли с плакатами. Требовали, чтобы Трамп поскорее собрал свои вещи и покинул овальный кабинет. Сторонники республиканцев – подбадривали своего кумира.

«Мы только хотим поддержать нашего президента – Дональда Трампа! Он был чудесным лидером последние четыре года, и я уверен, он будет отличным лидером следующие четыре года. Этот человек поддерживает нашу жизнь, уважает институт семьи, и также он уважает свободу религии», – поделился житель Вашингтона Престон.

Уже к вечеру страсти накалились. На площадь, которая теперь носит имя Black Lives Matter, пришли люди в масках и с битами. Для стычек с немногочисленными пришедшими сторонниками Трампа повод им был не нужен.

К закрытию участков стало ясно, что Трамп вырвался вперед. В Белом доме даже состоялся торжественный прием по случаю победы республиканцев. Угощали гостей любимой едой Трампа – гамбургерами, картошкой фри и сосисками в тесте. Президент объявил в Twitter о грандиозной победе и, не дожидаясь утра, собрал пресс-конференцию, чтобы рассказать о своем триумфе.

«Мы приготовились к победе на этих выборах. Честно говоря, мы действительно уже победили на этих выборах. Граждане этой страны вышли в рекордном количестве – это рекорд, никогда не было ничего подобного – они вышли, чтобы поддержать нашу партию. Мы выиграли в штатах, от которых и не ожидали победы», – заявил он.

После таких громких слов улицы вспыхнули. Сторонники демократов, ожидавшие результатов голосования неподалеку от Белого дома, пошли по городу с протестным маршем.



Участники движения BLM двигаются по улицам ночного Вашингтона. Протестующие по дороге сжигают американские флаги, прокалывают шины полицейских машин и запускают запрещенные фейерверки. И тут ситуация резко меняется. Участки закрылись, но вот голоса в поддержку Байдена продолжили приходить - включилась схема, на которую изначально делали ставку демократы, - голосование по почте. Бюллетени приходили и приходили с разных концов страны, и почти все голоса были за Байдена. Дональд Трамп собрал новую пресс-конференцию, на которой заявил: то, что происходит в соединенных Штатах – чистой воды мошенничество.

«Если посчитать законные голоса, я легко выиграю. Если вы посчитаете незаконные голоса – у демократов появится возможность украсть у нас выборы… И с каждым днем становится все хуже и хуже. Мы слышим ужасные истории, и мы не можем допустить, чтобы это случилось с Соединенными Штатами. Вопрос не в том, кто победит: Джо или я. Но такое мошенничество – станет позором для нашей страны», – сказал президент.

Демократические телеканалы, такие как ABC, CBS и NBC, и до этого частенько вступавшие в конфронтацию с президентом, в тот момент уже будто сбросили его со счетов и единодушно сделали то, чего раньше в Америке не бывало - прервали действующего президента на полуслове.



После этого стало понятно, что демократы пойдут на все. Легкой прогулки для Дональда Трампа на этих выборах не будет. Один за другим штаты, в которых у Трампа еще недавно был значительный перевес, начали переходить демократам. Общество раскололось: воодушевленные демократы вышли на улицу под лозунгом «Посчитайте каждый голос», республиканцы требовали «остановить подсчет и считать честно». Нервы сдавали у всех.



Вскоре появились сообщения о том, что наблюдателей от Республиканской партии не пускают на участки. Чтобы прояснить ситуацию, скандальный адвокат Трампа Руди Джулиани лично отправился в тур по «нехорошим» участкам.

«Ни единый республиканец не получил возможности посмотреть на эти бюллетени, пришедшие по почте. Они могли быть с Марса. А могли прийти прямиком из штаба демократов. Джо Байден мог сам проголосовать 50 раз, а мог проголосовать пять тысяч раз», – заявил он.

Трамп в запале пригрозил судом каждому штату, в котором победил его соперник. В ответ демократические штаты охватила волна протестов. Несколько дней Нью-Йорк бастовал, отчий город Трампа просто взбунтовался против лидера.



Чем меньше оставалось неподсчитанных бюллетеней, тем медленней шла работа. На несколько дней Америка замерла в напряженном ожидании. И вот в субботу один за другим штаты начали публиковать обновленные результаты. Американские телеканалы заявили о победе Байдена – демократ получил 290 голосов выборщиков при требующихся 270-ти. Недостающие голоса демократу принесла Пенсильвания. Любопытно, что именно Пенсильванию Трамп называл самой большой опасностью во время своего единственного интервью в день выборов.

«Меня очень беспокоит Пенсильвания. Все знают, что в ее столице Филадельфии с бюллетенями происходят очень плохие вещи. Вы и сами это знаете, это не секрет», – отмечал он.

Первой Джо Байдену о победе сообщила его напарница – Камала Харрис, которую известие застало на утренней пробежке.

«Мы сделали это! Мы сделали это, Джо! Ты будешь следующим президентом Соединенных Штатов!», – радовалась она в телефонную трубку.

А спустя считанные минуты Хилари Клинтон поспешила отомстить старому обидчику и опубликовала в Twitter язвительный пост, - то, что произошло, - отречение Америки от Трампа. Только вот сторонники республиканцев с этим не согласны и уже вышли на масштабные акции протеста.



Демократы тем временем празднуют. На гигантских экранах в Нью-Йорке - торжественное объявление о том, что Байден избран 46-м президентом США. Сам Байден уже выступил с благодарственной речью.

«Ребята! Народ этой страны высказался. Они принесли нам чистую победу, убедительную победу, победу для нас, для народа. Мы выиграли с самым большим количеством голосов, когда-либо отданных за кандидатуру президента – 74 миллиона человек», – сказал он.

Но Трамп тоже себя проигравшим не признает. И точно так же утверждает, что одержал триумфальную победу с рекордным для действующего президента количеством отданных за него голосов. Фактически, в Америке установилось двоевластие.



По информации канала Fox News, Трамп согласился передать власть только если судебные иски, поданные его штабом, будут проиграны. Повод для разбирательств действительно есть. Голосование по почте, которое так активно продвигалось демократами в этом году, - явление загадочное. Почтовые ящики для голосования зачастую стоят в чистом поле. Кто и в каком количестве кладет в них бюллетени - проследить невозможно. Кто забирает - тоже. Среди избирателей Байдена уже нашлись мертвые души. Причем некоторые избиратели, якобы проголосовавшие по почте, скончались десятки лет назад. Работники американской почты анонимно признались журналистам Sky News, что начальство заставляло их участвовать в подтасовках и штамповать все поступившие после выборов бюллетени третьим ноября.

«Нам было сказано собрать все бюллетени, которые мы найдем в ящиках или вообще в исходящей почте, отложить их в сторону и вечером проштамповать предыдущими датами», – признались они.

Успешный опыт подобных процессов в США уже есть. Так произошло в 2000-м. Тогда победу отобрали у Альберта Гора и присудили Джорджу Бушу-младшему. Все решила тысяча бюллетеней из Флориды. Сейчас у Трампа шансы тоже реальные, тем более что большинство членов Верховного суда - республиканцы.

А пока Байден и Харрис уже запустили комиссию переходного периода и празднуют победу. Трамп же беззаботно играет в гольф и ждет завтрашнего дня, чтобы начать новую борьбу за пост президента - на этот раз юридическую.